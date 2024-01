Nestle Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Nestle-Aktie wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eher schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergab die Analyse, dass der RSI7 bei 28,42 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und weist weder auf überkaufte noch überverkaufte Signale hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nestle diskutiert, jedoch zeigen die jüngsten Tage eher eine negative Stimmung. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet weist die Nestle-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,87 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 25,15 auf, wodurch die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Nestle kaufen, halten oder verkaufen?

