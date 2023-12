Nestle Aktie: Augen auf!

Die Nestle-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 106,14 CHF verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 98,94 CHF, was einem Unterschied von -6,78 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 99,96 CHF zeigt mit einem letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-1,02 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Nestle eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Performance der Nestle-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -8,59 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Underperformance von -11,03 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit 28,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Nestle ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,29 auf, was 10 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse.