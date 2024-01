Nestle Aktie: Aufgepasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in Bezug auf Nestlé zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Nestlé bei 26,87 Euro, was 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt Nestlé mit einer Rendite von -6,65 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite von Nestlé mit 9,57 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nestlé nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".