Nestle Aktie: Alles kein Problem!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestlé beträgt derzeit 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,8 einen Wert über dem Durchschnitt (ca. 4 Prozent) darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird Nestlé daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Nestlé deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Nestlé gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den Buzz erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Nestlé liegt derzeit bei 103,38 CHF. Da der Aktienkurs selbst bei 98,11 CHF liegt, ergibt sich ein Abstand von -5,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 97,98 CHF beträgt die aktuelle Differenz +0,13 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal für die Nestlé-Aktie hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Nestlé-Aktie. Sowohl der RSI7 (58,56) als auch der RSI25 (46,58) deuten auf eine neutrale Empfehlung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.