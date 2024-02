Nestle Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der aktuelle Kurs der Nestle liegt bei 98,57 CHF und ist damit 5,36 Prozent niedriger als der GD200 (104,15 CHF), was charttechnisch als ein "Schlecht"-Signal zu bewerten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 98,34 CHF, was einem Abstand von +0,23 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengenommen ergibt sich für den Aktienkurs eine "Neutral" Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nestle beträgt 19,51, was als überverkauft angesehen wird und daher eine "Gut" Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Gut" Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Nestle mit 26,87 höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (25,4), was auf eine Unterbewertung hindeutet und daher aus fundamentaler Perspektive als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf Nestle diskutiert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, wobei 5 "Gut"-Signale und 4 "Schlecht"-Signale auf Basis der Kommunikation verzeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.