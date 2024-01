Neste im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Immunic":

Die finanzjournalistische Analyse der Neste-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,13 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent für die Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) für Neste zeigt über einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 68,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI auf kurzfristiger Basis. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 69,03 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben in den letzten vier Wochen unverändert.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste beträgt 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch als neutral bewertet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder über- noch unterbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt die finanzjournalistische Analyse eine neutrale Bewertung der Neste-Aktie in den Bereichen Dividendenrendite, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie aus fundamentalen Gesichtspunkten.