Neste Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Neste hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,39 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -0 Prozent im Branchenvergleich für die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Energie"-Sektor eine mittlere Rendite von -25,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Neste 0 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Neste von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurden 5 Gut- und 0 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste liegt bei einem Wert von 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Neste daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Neste die Einschätzung "Neutral", da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigen. Insgesamt ist Neste daher ein "Neutral"-Wert.