Neste Aktie: Ein sicheres Investment?

Die finnische Firma Neste hat eine Dividendenrendite von 3,4 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,09 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten 12 Monaten hat Neste eine Performance von -22,98 % erzielt, was einer Underperformance von -0 % im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag Neste ebenfalls 0 % darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen erhält Neste in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke wurden als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Neste ebenfalls als neutral eingestuft, da sowohl der RSI7 (49,4) als auch der RSI25 (58,42) "Neutral"-Empfehlungen nach sich ziehen.

Insgesamt erhält Neste also in allen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.