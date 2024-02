Neste Aktie: Das macht sprachlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Neste beträgt das aktuelle KGV 14. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 14. Aus fundamentaler Sicht ist Neste daher weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von Neste in den vergangenen Monaten eine schwache Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Neste beträgt 86,89, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 69,28, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Neste eine Performance von -38,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -38,02 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine neutrale Outperformance von +0 Prozent im Branchenvergleich. Im "Energie"-Sektor lag die Rendite von Neste um 0 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.