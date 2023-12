Neste Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Das finnische Energieunternehmen Neste wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,4 liegt in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die Rendite der Neste-Aktie in den letzten 12 Monaten liegt mit -25,11 Prozent ebenfalls im Branchendurchschnitt. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs bei 35,22 EUR liegt, was einem Abstand von -4,53 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist die Aktie hingegen eine positive Differenz von +8,77 Prozent auf. Die Dividendenrendite von 3,4 % liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,9 %.

Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der verschiedenen Kriterien eine neutrale Bewertung für die Neste-Aktie.