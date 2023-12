Neste Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Neste in den letzten Monaten ein neutrales Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Neste.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, aber in den letzten ein, zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Neste. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Neste in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,98 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -0 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt ebenfalls um -22,98 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Neste ebenfalls 0 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

In Bezug auf die Dividende hat Neste derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Die geringe Differenz führt jedoch zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Neste in Bezug auf Sentiment, Anleger-Sentiment, Branchenvergleich Aktienkurs und Dividende.

