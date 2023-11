Neste Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Das finnische Unternehmen Neste hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Outperformance von +0 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -27,47 Prozent im Energiesektor hat Neste eine ähnliche Rendite erzielt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Neste mit einem Wert von 15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Neste-Aktie von 34,2 EUR um -8,04 Prozent vom GD200 (37,19 EUR) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 32,26 EUR auf, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Insgesamt wird der Kurs der Neste-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich nicht signifikant geändert hat. Infolgedessen erhält die Neste-Aktie ein "Neutral"-Rating.