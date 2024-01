Neste Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Neste eine Rendite von -22,98 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Neste damit genau auf dem Durchschnitt (-22,98 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -22,98 Prozent. Neste liegt genau auf diesem Wert. Aufgrund dieser Situation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Neste beträgt 16, was vergleichbar mit dem Durchschnitt anderer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Neste wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,23 Punkten, was bedeutet, dass Neste überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Neste weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Neste-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Neste beträgt aktuell 3,4 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion. Beachtenswert ist, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.