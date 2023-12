Neste Aktie: Was macht der Markt?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Neste von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann man die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzen. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Neste wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60,14 Punkten, was bedeutet, dass die Neste-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 liegt bei 63,53, was bedeutet, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält Neste in diesem Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Neste mit einer Rendite von -22,98 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -22,98 Prozent, und auch hier liegt Neste mit 0 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Neste beträgt das aktuelle KGV 16, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 16. Daher ist Neste aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.