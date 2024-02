Neste Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Neste hat derzeit ein KGV von 16,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Neste mit 3,13 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als neutral. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anhand von Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen. Der RSI von Neste liegt bei 34,92, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 ebenfalls eine neutrale Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Neste besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Neste insgesamt eine gute Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments erhält.