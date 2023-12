Neste Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,34 bewegt sich die Aktie von Neste auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von -0 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Neste eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Neste-Aktie bei 36,51 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 33,54 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -8,13 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 32,87 EUR ergibt sich eine Differenz von +2,04 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutrale" Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Neste eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag grün, während größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt fünf Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Neste-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments führt.