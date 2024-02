Neste Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Aktuelle Analyse der Aktie von Neste

Investoren, die derzeit in die Aktie von Neste investieren, können eine Dividendenrendite von 3,13 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt der Ertrag jedoch um 1,21 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Neste ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,74 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Neste eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Neste-Aktie bei 33,5 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 26,6 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negativer Abstand von -13,72 Prozent und damit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die aktuelle Analyse der Aktie von Neste gemischte Signale liefert, wobei fundamentale Kriterien neutral sind, die Anlegerstimmung positiv, und die technische Analyse eher negativ ausfällt.