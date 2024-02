Neste Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Neste im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor zeigt eine Rendite von -38,02 Prozent, was 0 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls -38,02 Prozent, womit Neste hier ebenfalls 0 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Neste eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Neste daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben vier Handelssignale für Neste identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Neste von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigte Neste eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Neste derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 1,21 Prozentpunkten (3,13 % gegenüber 4,34 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

