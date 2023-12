Neste Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Neste wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 23,15 Punkten als "überverkauft" bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,55, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste einen Wert von 17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 36,89 EUR liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 35,22 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,38 EUR, was zu einer positiveren Bewertung führt.

Schließlich schüttet Neste nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik führt. Insgesamt erhält Neste auf Basis dieser Analysen ein insgesamt "Gut"-Rating.