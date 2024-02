Neste Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Neste-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Neste-Aktie liegt bei 58,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 54,58 für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Basis des Relative Strength-Index.

Im Branchenvergleich hat die Neste-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,39 Prozent erzielt. Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um -25,39 Prozent gefallen, was für die Neste-Aktie eine Underperformance von -0 Prozent bedeutet. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -25,39 Prozent im letzten Jahr, wobei die Neste-Aktie 0 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Neste-Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen generell überwiegend positiv gegenüber Neste eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne dass negative Diskussionen zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Neste daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Neste von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Neste-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 34,69 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 31,68 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,1 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-4,29 Prozent). Demnach ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Neste-Aktie gemischte Signale, die zu einem "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse führen.