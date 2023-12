Neste Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Neste im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Neste, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wodurch insgesamt auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal resultiert. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von Neste im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,11 Prozent erzielt, was 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -25,11 Prozent, wobei Neste aktuell 0 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste liegt bei einem Wert von 17 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 17,4). Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Neste daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Neste derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Die geringe Differenz von 0,5 Prozentpunkten führt dazu, dass auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.