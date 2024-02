Neste Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Neste steht derzeit im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Neste, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was die Aktie auf "Neutral"basis dieser Daten bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste bei 14,74, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Jahresperformance im Vergleich zur Branche "Energie" liegt die Rendite der Aktie von Neste bei -38,02 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Neste liegt der RSI7 bei 30,34 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Neste überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut", während die fundamentale und branchenbezogene Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI deutet auf eine gemischte Bewertung hin, was darauf hindeutet, dass Anleger bei der Entscheidung, in die Aktie von Neste zu investieren, verschiedene Aspekte berücksichtigen sollten.