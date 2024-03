Neste Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, da es die Stimmung der Anleger widerspiegelt. In den letzten Tagen hat das Sentiment für die Aktie von Neste in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erhalten, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich besonders auf die positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf analytischer Ebene führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Neste eine Rendite von 3,13 Prozent auf, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,34 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste liegt bei 13, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der Neste-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der Dividendenrendite, des KGV und des RSI insgesamt eine neutrale Bewertung für die Neste-Aktie.