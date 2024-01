Neste Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die finnische Ölgesellschaft Neste verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Neste-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Neste ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbild rund um Neste hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Energiesektor hat die Neste-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,39 Prozent erzielt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.