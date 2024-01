Neste Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

In den letzten Wochen gab es bei Neste keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dies mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Neste daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Neste beträgt derzeit 3,4 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,09 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte Neste in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,98 Prozent, was einer Underperformance von -0 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt Neste mit einer Rendite von -22,98 Prozent nahe am Durchschnittswert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Neste mit einem Wert von 16 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (KGV von 16,34). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da Neste weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Insgesamt zeigt sich, dass Neste in verschiedenen Kategorien eine neutrale Bewertung erhält, sowohl in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke als auch hinsichtlich der Dividende und des Aktienkurses. Auch auf fundamentalen Kriterien wird Neste als neutral eingestuft.