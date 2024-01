Neste Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall von Neste zeigt die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Neste momentan leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Neste liegt bei 59,17, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, spricht für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Neste im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,39 Prozent erzielt, was 0 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Energie-Sektor liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe neutral bewertet.