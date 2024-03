Neste Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Die Aktie von Neste hat in den letzten Tagen einen Abstand von -23,39 Prozent zum 200-Tage-Durchschnittskurs von 33,01 EUR verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs von 25,29 EUR um -14,59 Prozent darunter, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Neste in den letzten Tagen hauptsächlich neutral eingestellt waren. Positiv diskutierte Themen dominierten in den letzten Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor schneidet Neste mit einer Rendite von -38,02 Prozent leicht über dem Sektor-Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste mit 14,74 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer Neutral-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Neste in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Kursabstands zum Durchschnittskurs. Die Stimmungsanalyse ergibt eine "Gut"-Bewertung, während der Branchenvergleich und fundamentale Kriterien zu neutralen Bewertungen führen.