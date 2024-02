Neste Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Die Neste-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger und Anlegerinnen. Bei einer Dividendenrendite von 3,13 Prozent liegt das Unternehmen 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite bezieht sich auf die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Neste-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,02 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Sektor "Energie" neutral ist. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -38,02 Prozent, wobei Neste aktuell 0 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Neste liegt aktuell bei 89,65, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, da er bei 70,63 liegt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen überwogen weder positive noch negative Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Neste-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite und den Aktienkurs als neutral bewertet wird, während der RSI und die Anleger-Stimmung zu einer "Schlecht"- und "Gut"-Einschätzung führen.