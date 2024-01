Neschen Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von Neschen hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -93,75 Prozent erzielt, was mehr als 100 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche war die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,42 Prozent, jedoch liegt Neschen mit 95,17 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Neschen-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Neschen beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt daher auch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Neschen-Aktie also als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Neschen in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund des neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.