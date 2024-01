Neschen Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Neschen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird auch hier eine "neutral" Einschätzung für die Aktie abgegeben.

Mit einer Dividende von 0% liegt Neschen im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies (3,35%) niedriger. Daher wird die Ausschüttung als "schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Neschen wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Neschen-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "neutral" Rating.