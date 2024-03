Nerdy Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Nerdy wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nerdy-Aktie bei 3,01 USD liegt, was einer Entfernung von -14,97 Prozent vom GD200 (3,54 USD) entspricht. Dieses Signal wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 3,07 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 1 Analysten über die letzten zwölf Monate ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich eine mögliche Steigerung um 82,72 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nerdy beträgt 39,51 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,61 ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale bis negative Einschätzung für die Nerdy-Aktie, basierend auf den Diskussionen und Stimmungsänderungen im Internet sowie den technischen und Analystenanalysen.