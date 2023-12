Nerdwallet Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Nerdwallet-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20 USD, was einem Aufwärtspotential von 31,67 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Zeit intensiver behandelt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nerdwallet-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen aufkamen. Die Redaktion stuft die Aktie daher als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse erhält die Nerdwallet-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating. Der aktuelle Kurs liegt jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt, was auf eine positive charttechnische Entwicklung hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nerdwallet-Aktie von Analysten mit "Gut" bewertet wird, das Sentiment jedoch gemischt ist, und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet.