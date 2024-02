Nerdwallet Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Nerdwallet erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese Einstufung setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Nerdwallet. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 20 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 28,87 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nerdwallet-Aktie sowohl anhand des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs von 15,52 USD liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt von 10,84 USD (eine Abweichung von +43,17 Prozent) und auch über dem kurzfristigen Durchschnitt von 14,28 USD (eine Abweichung von +8,68 Prozent).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität deutet auf mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb und kaum Änderungen identifiziert werden konnten.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Plattformen zeigt eine gemischte Bewertung. Obwohl die Kommentare überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse, während das Sentiment und die Anlegerstimmung zu einer "Neutral"-Einstufung führen.