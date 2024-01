Nerdwallet Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Analysten schätzen die Aktie von Nerdwallet auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es gibt keine aktuellen Updates von Analysten aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20 USD, was einer Erwartung von 43,68 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 13,92 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Aktie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Nerdwallet-Aktie derzeit 16,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +27,59 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nerdwallet beträgt aktuell 53,53 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nerdwallet unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.