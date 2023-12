Nerds On Site Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Nerds On Site beträgt momentan 44,44 Punkte auf 7-Tage-Basis, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 46,15 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nerds On Site-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt, was einer positiven Abweichung von +7,14 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating aufgrund einer positiven Abweichung von +7,14 Prozent.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Nerds On Site zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.

Die Analyse der Anlegerdiskussionen auf sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Nerds On Site bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.