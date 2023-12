Nerds On Site Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Nerds On Site-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 54,55 liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Nerds On Site gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

In technischer Hinsicht ist die Nerds On Site-Aktie mit einem Kurs von 0,06 CAD inzwischen -14,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, doch in den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nerds On Site gesprochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nerds On Site. Die Aktie erhält sowohl in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz als auch aus technischer Sicht insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.