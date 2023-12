Nephros Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Nephros-Aktie hat in den letzten Tagen positiv performt. Der aktuelle Kurs liegt bei 3,49 USD, was einer Entfernung von +111,52 Prozent vom GD200 (1,65 USD) entspricht, was ein "Gut"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2,25 USD, was einem Abstand von +55,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Die Gesamtbewertung für den Aktienkurs der Nephros-Aktie basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ist somit ebenfalls "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Nephros-Aktie wird auch als "Neutral" eingestuft. Obwohl die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat die Nephros-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,1 Prozent erzielt, mit einer Gesamtperformance von 4,43 Prozent. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Outperformance sogar bei 4,25 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nephros-Aktie liegt bei 34,73, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 32, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nephros-Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".