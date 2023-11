Nepa AB-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Nepa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,64 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,9 SEK, was einem Unterschied von +18,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Nepa-Aktie charttechnisch mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,58 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,56 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Nepa für die einfache Charttechnik eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,45 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und der RSI25 zeigt mit einem Wert von 23,77 ebenfalls eine Überverkauft-Situation. Aufgrund dieser Werte erhält das Nepa-Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Nepa ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit erhält Nepa in diesem Bereich ebenfalls die Einstufung "Gut".