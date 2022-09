Neonode Inc. - Einblicke in die Rendite des investierten Kapitals der Stammaktie

Neonode Inc. - Common Stock (NASDAQ:NEON) erzielte im zweiten Quartal nach Angaben von Benzinga Pro einen Umsatz von insgesamt 1,27 Millionen US-Dollar. Der Gewinn sank jedoch um 18,09%, was zu einem Verlust von $1,70 Millionen führte. Im ersten Quartal erzielte Neonode Inc. einen Umsatz von 1,32 Millionen Dollar, verlor aber 1,44 Millionen Dollar beim Gewinn. Warum ist der ROIC von… Hier weiterlesen