Neonode Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmung rund um die Aktie von Neonode wird derzeit als neutral eingestuft, so die Analyse unserer Experten. Dies basiert auf der Untersuchung von sozialen Plattformen, auf denen überwiegend positive Kommentare abgegeben wurden. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu der neutralen Bewertung geführt hat.

In Bezug auf die Dividende weist Neonode im Vergleich zur Branche der elektronischen Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11197,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Neonode wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,44 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 62,2, der ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Branche "Informationstechnologie" verzeichnete Neonode im letzten Jahr eine Rendite von -81,35 Prozent, was 83,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der "Elektronischen Geräte und Komponenten" liegt die Aktie 78,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung, Dividende, RSI und die Branchenvergleich des Aktienkurses auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Neonode-Aktie hindeuten.