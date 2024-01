Neonode Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Neonode war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu drei Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch weder besonders positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Neonode heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung bei Neonode. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, überwiegend negative Themen diskutiert. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Neonode in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Neonode liegt bei 53,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Neonode weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Neonode eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11546,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11546 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von Neonode als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.