Neonode Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Neonode-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,22 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,53 USD weicht somit um -52,48 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,89 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -19,05 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Neonode eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11621,51 liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment für Neonode ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Neonode befasst hat. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Neonode mit -80,88 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -3,16 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.