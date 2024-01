Neon Bloom-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren. Dadurch kann er anzeigen, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Für Neon Bloom liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 54,31 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Neon Bloom eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Positive Diskussionen wurden kaum verzeichnet, während negative Themen verstärkt thematisiert wurden.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass Neon Bloom eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf ein neutrales Stimmungsbild hin, da die Rate der Stimmungsänderung gering war und kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Neon Bloom derzeit um -76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und um -91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.