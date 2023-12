Neon Bloom Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Neon Bloom-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 54,86 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Neon Bloom-Aktie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen konnten bei Neon Bloom jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Neon Bloom-Aktie aktuell bei 0,08 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,0075 USD, was einem Abstand von -90,63 Prozent zur GD200 entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 0,05 USD und einer Differenz von -85 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Neon Bloom. Daher wird die Aktie auch im Anleger-Sentiment mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Neon Bloom-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.