Neon Bloom Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Neon Bloom-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen deutlichen Abwärtstrend. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie beträgt 0,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0061 USD lag, was einer Abweichung von -91,29 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter, mit einer Abweichung von -39 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Neon Bloom-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Neon Bloom-Aktie zeigt ebenfalls negative Signale, da er mit 100 bewertet wird, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 63,41, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führen diese Bewertungen zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf die Neon Bloom-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den Gesprächen der Anleger gab es weder positive noch negative Themen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Neon Bloom-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung der Neon Bloom-Aktie als "Neutral".