Neon Bloom Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Neon Bloom: Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft

Die Anleger von Neon Bloom haben in den vergangenen zwei Wochen in den sozialen Medien vorwiegend negative Bewertungen abgegeben. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Neon Bloom wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Neon Bloom-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,08 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,006 USD weicht somit um -92,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Neon Bloom zeigt eine Ausprägung von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 52,62 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Anleger-Stimmung und die einfache Charttechnik, während der RSI zu einer Bewertung als "Neutral" führt.