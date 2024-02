Neon Bloom Aktie: Hilfe!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Neon Bloom in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen auf sozialen Medien festgestellt, was darauf hinweist, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Neon Bloom-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Neon Bloom für diesen Punkt unserer Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Neon Bloom-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig betrachtet in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Neon Bloom also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.