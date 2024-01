Neometals tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Neometals wurde der 7-Tage-RSI mit 33,33 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis einen neutralen RSI von 58,2. Somit erhält Neometals eine neutrale Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Neometals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,67 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als gut eingestuft.

Die Stimmung rund um die Neometals-Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und der langfristigen Stimmungslage der Investoren und Nutzer im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Neometals entspricht einem neutralen Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild daher die Note "Schlecht" zugeschrieben.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Neometals-Aktie bei 0,45 AUD verortet, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,21 AUD, was einen Abstand von -53,33 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage einen Abstand von -8,7 Prozent, was ein weiteres schlechtes Signal ergibt. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Schlecht".