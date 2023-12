Neometals Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Neometals diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Neometals insgesamt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Neometals-Aktie beträgt derzeit 0,47 AUD, während der letzte Schlusskurs (0,18 AUD) deutlich darunter liegt (-61,7 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,25 AUD über dem letzten Schlusskurs (-28 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Neometals auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7-Tagen. Der RSI der Neometals führt bei einem Niveau von 71,43 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,07 ein weiterer Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals 38, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 48 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Neometals daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.