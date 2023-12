Neometals Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Neometals-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was jeweils zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Neometals in den letzten Wochen kaum verändert. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Neometals führt bei einem Niveau von 71,43 zur Einstufung "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,07 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Neometals-Aktie derzeit unterbewertet, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38 im Vergleich zu durchschnittlichen 48 in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Neometals-Aktie, wobei die trendfolgenden Indikatoren und der RSI auf einen Abwärtstrend hindeuten, während fundamentale Kennzahlen auf eine Unterbewertung hinweisen.